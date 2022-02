Pátio da cadeia de Viana do Castelo transformado em polidesportivo

A Câmara Municipal de Viana do Castelo anunciou, esta sexta-feira, a realização de obras no pátio do estabelecimento prisional daquela cidade, com vista a transformá-lo num polidesportivo.

A intervenção faz parte de um conjunto de investimentos em equipamentos municipais e de apoio à prática desportiva, previsto no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2023.

Segundo comunicado divulgado pela autarquia, a obra foi alvo de um protocolo com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

"O município compromete-se a realizar as obras de transformação de um pátio num polidesportivo, no estabelecimento prisional, nomeadamente a colocar piso adequado à prática desportiva e a instalar uma máquina multifuncional", informa em comunicado, referindo também que que Câmara de Viana do Castelo, "através dos seus mais diversos serviços, está em condições de desenvolver junto dos reclusos diversas ações que possam enriquecer do ponto de vista de aquisição de competências pessoais e sociais".

Indica ainda que o protocolo que tem como objeto "a cooperação e conjugação de esforços no sentido de promover a atividade física e desportiva das pessoas reclusas do Estabelecimento Prisional de Viana do Castelo".

Recorde-se que no passado dia 9, o Presidente da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto (ACES), Jean Francesco Lupattelli anunciou a aprovação da candidatura de Viana do Castelo a Cidade Europeia do Desporto 2023. E que, neste âmbito, a Câmara avançou com um reforço de investimento em equipamentos desportivos no município, e com a criação de uma mascote Santiago, e um hino da candidatura.