Pavilhão da Associação Industrial do Minho vai ser Centro de Congressos

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Viana do Castelo e o administrador de insolvência da Associação Industrial do Minho (AIMinho) assinaram, esta sexta-feira, a escritura de aquisição de um antigo pavilhão daquela associação, que será transformado em Centro de Congressos.

O equipamento, situado no Campo d"Agonia, foi comprado pelo município por cerca de 1.3 milhões de euros. A aquisição compreende um pavilhão de exposições, um edifício de apoio administrativo, um auditório e de um terreno adjacente.

Segundo fonte da Câmara Municipal de Viana do Castelo, o espaço será reconvertido para um Centro de Congressos com espaço expositivo para feiras e outros certames com capacidade para acolher 500 pessoas, um auditório para 150 pessoas e sala de exposições.

As obras de requalificação das instalações estão já previstas no Plano de Atividades e Orçamento da autarquia para 2020 e 2021.