PCP questiona Bruxelas sobre compensações ao fecho de fronteiras no Minho

O deputado do PCP no Parlamento Europeu, João Ferreira, questionou a Comissão Europeia sobre eventuais compensações que possam ser disponibilizadas para suprir os prejuízos dos trabalhadores transfronteiriços e empresas com o encerramento de fronteiras no Minho.

João Ferreira participou, esta sexta-feira, numa reunião promovida pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Rio Minho, que integra 26 municípios de Portugal e de Espanha, e tem vindo a reclamar apoios económicos para a região, alegando que "o prejuízo estimado para o território - populações, trabalhadores e empresas - ascende a mais de 92 milhões de euros, só durante o primeiro confinamento".

Na questão endereçada à Comissão Europeia, João Ferreira argumenta com dados do Observatório de Mobilidade Transfronteiriça Espanha-Portugal que "revelam que, em apenas 70 quilómetros (da fronteira do Minho, correspondente a 5% da fronteira entre Portugal e Espanha), regista-se 50% do trânsito de veículos entre os dois países".

"Este território está a sofrer um significativo prejuízo económico, afetando as populações da raia, trabalhadores e empresas, por causa da pandemia e das restrições associadas, nomeadamente a decisão de encerramento de fronteiras terrestres, vários meses, situação que obriga muitos trabalhadores a deslocações acrescidas e desnecessárias para poderem trabalhar diariamente, com consequentes despesas e perda de tempo", alega, questionando "que programas e medidas de apoio, de emergência e outros, no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, podem ser mobilizados para ajudar este território transfronteiriço, os seus municípios e populações, a fazer face aos prejuízos referidos, compensando-os".

Interroga ainda que apoio "pode ser prestado à adoção de medidas de proteção sanitária que permitam o pleno e pronto restabelecimento, em segurança, dos pontos de passagem entre os dois países".

O AECT Rio Minho engloba dez concelhos do Alto Minho e 16 concelhos de Pontevedra, num total de 350 mil habitantes. Os seus autarcas já realizaram, desde o início da pandemia, cerca da uma dezena de protestos contra as restrições na fronteiras da região, que obrigam trabalhadores e empresas a gastos de tempo e económicos superiores ao habitual, para se moverem para o país vizinho.