PCP reivindica no Parlamento serviço de radioterapia para hospital de Viana 

O grupo parlamentar do PCP apresentou, na Assembleia da República (AR), um projeto se resolução que recomenda a internalização do serviço de radiologia e a garantia de resposta de radioterapia no hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), em Viana do Castelo.



A iniciativa surge após a Liga dos Amigos do Hospital de Viana do Castelo (LAHVC) ter avançado com um abaixo-assinado, que soma já vários milhares de assinaturas, e ter entregado ao ministro da Saúde um pedido para criação de um serviço de radiologia, para servir a população do Alto Minho.

A proposta apresentada na AR por João Dias, Manuel Loff, Paula Santos, Bruno Dias, Alma Rivera e Duarte Alves insta agora o Governo a que "defina um cronograma para instalação do serviço de radioterapia e assegure a abertura do concurso público num prazo de nove meses, assumindo o montante global de investimento plurianual a realizar e as respetivas fontes de financiamento".

PUB

Reivindica ainda que sejam integrados nos quadros da Unidade Local de Saúde do Alto Minho "todos os trabalhadores do serviço de radiologia e do futuro serviço de radioterapia, garantindo-lhes direitos, horário, condições de trabalho e salário idênticas aos restantes trabalhadores".

A propósito de uma necessidade de resposta em radioterapia no hospital da ULSAM, a LAHVC defende que"por ano, surgem 400 novos doentes oncológicos no distrito de Viana do Castelo que fazem, em média, 25 sessões" de tratamento. Mas estes têm de recorrer a serviços de outros hospitais, longe de casa.

O que implica "10 mil tormentosas viagens de ida e volta ao Porto ou a Braga", e também "elevados custos" suportados pelo orçamento do Serviço Nacional de Saúde.