Peregrinação a Santa Luzia recorda "sofrimento do povo ucraniano"

Alguns milhares de pessoas subiram este domingo o monte de Santa Luzia, em Viana do Castelo, participando numa peregrinação ao Sagrado Coração de Jesus, em que o Bispo da Diocese recordou "o sofrimento do povo ucraniano".

Segundo nota enviada à comunicação social pela Diocese de Viana do Castelo, na peregrinação ao Sagrado Coração de Jesus o Bispo D. João Lavrador "parou diante da capela de S. André, que está à guarda da comunidade ortodoxa e se encontra no itinerário da peregrinação, para recordar o sofrimento do povo ucraniano e rezar pela paz". Na eucaristia rezada depois, no cimo do monte, como é habitual, a intenção para com a população da Ucrânia, "foi relançada".

As cerimónias contaram com a participação do vice-presidente e vereador da Cultura e Educação da Câmara de Viana do Castelo, Manuel Vitorino.

Conforme descreve uma publicação na página da Confraria de Santa Luzia, a história da peregrinação está relacionada com a pandemia de há um século. "Em 1918 a peste pneumónica assolava toda a população e na cidade de Viana do Castelo realizou-se uma procissão, a 10 de novembro, onde se prometeu subir ao monte de Santa Luzia e fazer a consagração à imagem do Sagrado Coração de Jesus aí presente, se a peste parasse", descreve a publicação, acrescentando: "Tal facto registou-se e, por isso, a promessa teve de ser cumprida. Impedidos de o fazer em 1919 e 1920, só no ano de 1921 a promessa foi cumprida e repetida todos os anos".

"Atualmente a peregrinação, com Eucaristia, ocorre no fim de semana depois da semana em que se celebra o Corpo de Deus. A ela acorrem todas as paróquias do arciprestado de Viana", pode ler-se ainda na publicação.