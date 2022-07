Pescador desaparecido foi encontrado sem vida numa praia de Afife

O corpo de um pescador, que estava desaparecido desde ontem à tarde, foi encontrado este domingo de manhã na praia da Arda, em Afife, Viana do Castelo.

Segundo o Comandante da Capitania do Porto de Viana do Castelo, Rui Lampreia, o cadáver terá sido localizado por outro pescador que estava no local, cerca das 8 horas desta manhã.

A vítima, residente no distrito de Braga, tinha saído de casa para pescar no sábado, mas face à demora em regressar a casa um filho alertou a autoridade marítima. Ontem ao fim do dia chegaram a ser efetuadas buscas mas sem êxito.

De acordo com o Comandante, Rui Lampreia, o pescado, de 57 anos, terá desaparecido na praia da Ínsua, a sul do Forte do Cão, e devido aos ferimentos que apresenta na cabeça suspeita-se que possa ter sofrido uma queda.

O corpo já foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Estiveram os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, a Polícia Marítima, que tinha retomado as buscas esta manhã, e o INEM, com duas viaturas.