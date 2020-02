Petição do Movimento SOS Serra d'Arga debatida dia 13 de março na AR

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:00 Facebook

Uma petição do Movimento SOS Serra d'Arga, que contesta a instalação de minas a céu aberto na região do Alto Minho, vai ser discutida na Assembleia da República no dia 13 de março.

O documento, com 1500 assinaturas e que foi entregue a 15 de janeiro, solicita aos deputados "o chumbo da medida proposta no OE2020 referente à abertura do concurso público para a prospeção, pesquisa e exploração de lítio e minerais associados".

Para Carlos Seixas, porta-voz do SOS Serra d'Arga, a discussão no Parlamento peca por tardia. "É importante que a petição seja discutida na Assembleia da República, mas se é importante o seu conteúdo, agora que o Orçamento de Estado foi aprovado, isso não", comentou, referindo que, ainda assim, o dia 11 será "um pretexto para o movimento estar presente pela terceira vez na AR e, se calhar, tentar explicar aos senhores deputados o que a população pretende e porque é que está contra este projeto de mineração".

Este movimento de cidadãos defende a preservação da Serra d'Arga e território envolvente, abrangendo os concelhos de Viana do Castelo, Caminha, Ponte de Lima e Vila Nova de Cerveira. Recentemente reuniu com os autarcas daqueles cinco municípios e organizou também, juntamente com outros quatro movimentos uma manifestação de protesto contra a mineração a céu aberto em Viana do Castelo.