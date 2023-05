Piada de comediante de Viana sobre Barbie com síndrome de Down gera revolta no Brasil

Uma piada do comediante Hugo Soares, de Viana do Castelo, sobre a nova versão da boneca Barbie com síndrome de Down, está a gerar revolta no Brasil e terá sido mesmo motivado uma denúncia junto das autoridades brasileiras.

Segundo noticia o jornal G1 da Globo, a Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR) pediu que o TikTok e o Google retirem da Internet um vídeo em que o comediante português Hugo Soares ataca a nova Barbie com síndrome de Down". Um pedido que terá sido feito "após a denúncia de 12 famílias do Paraná sobre o conteúdo".

Ao "Jornal de Notícias", o comediante confirmou a situação e adiantou também que "a Associação de Portugal Pais21 também fez um comunicado alegando que ativou procedimentos legais", por causa da mesma piada.

Em causa está um vídeo em que Hugo Soares brinca com o facto da nova versão da boneca Barbie, não ser "uma ideia original porque os chineses já vendem bonecas com defeito.

"Não me arrependo e não peço desculpa. É o meu trabalho", diz Hugo Soares, referindo que, até ao momento, não foi notificado para retirar o vídeo das redes, nem contactado pelas autoridades brasileiras. Adianta contudo que "o Instagram não fechou a minha conta por causa do vídeo, mas sim pela quantidade de denúncias de um grupo que se organizou em massa para me cancelar [expressão utilizada no Brasil que significa expulsar uma pessoa ou instituição de um lugar de influência pública]", mas que o mesmo conteúdo "continua ativo no Facebook, YouTube e TikTok".

"Para além de ter ficado sem a rede social Instagram que é a minha forma de divulgação do meu trabalho, a minha imagem enquanto comediante está a ser utilizada como forma de propaganda à limitação da liberdade de expressão artística", comentou ao JN, acrescentando: "O que sinto verdadeiramente a afetar-me é este discurso que propaga a censura e a limitação da liberdade artística e humorística que pode abrir precedentes ao trabalho dos meus colegas comediantes e outros artistas".

De resto, num comunicado que enviou ao G1, o humorista que ganhou mediatismo nas eleições autárquicas de 2021 com a sua cadela Jéssica, candidata à Câmara de de Viana do Castelo, justifica: "Sou comediante e tudo o que faço em palco e nas redes sociais é comédia. O meu público e os meus seguidores sabem disso e como não são ignorantes sabem que o que eu digo é piada e não a minha opinião. Uma das características do exercício da comédia é o absurdo e é com isso que trabalho. As pessoas riem do absurdo de eu dizer "bonecas com defeito" e não das pessoas com Trissomia 21".

Na notícia sobre o caso, o jornal brasileiro, escreve que "o vídeo viola a Constituição Federal, a Convenção Sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão". E cita a procuradora Camille da Costa: "O discurso de ódio, sobretudo nas redes sociais, esse tipo vídeo só fomenta esse tipo de situação, coloca essas pessoas num lugar de maior vulnerabilidade e exclusão. Isso não pode ser tolerado numa sociedade", acrescentando que vai "formalizar o caso judicialmente não só para a retirada [do vídeo], mas também pedindo indemnização por danos morais coletivos".