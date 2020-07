PJ investiga morte de homem em casa

Um homem com 52 anos foi encontrado morto, esta segunda-feira de manhã, na sua habitação em Subportela, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, foi recebido um alerta às 9.36 horas para uma situação de necessidade de "abertura de porta".

Quando os meios chegaram ao local, após arrombarem a porta, depararam-se com a vítima inanimada deitada na cama. Foi chamada a Polícia Judiciária.

O óbito foi confirmado no local.

Participaram no socorro os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, o INEM e a GNR, num total de seis operacionais com três viaturas.