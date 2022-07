Polícia Marítima procura pescador desaparecido em praia de Viana do Castelo

JN/Agências Hoje às 10:43 Facebook

Um pescador desapareceu no sábado na praia da Ínsua, em Viana do Castelo. As autoridades policiais estão a realizar busca este domingo.

"Um pescador de 57 anos, que alegadamente desapareceu depois de ter saído de casa para praticar a atividade da pesca na praia da Ínsua, em Viana do Castelo, não regressou a casa" no sábado, informou a Autoridade Marítima Nacional em comunicado.

O alerta foi recebido pelas 20 horas do dia 2 de julho, através de um familiar da vítima, a informar que teria saído de casa para pescar e não tinha ainda regressado.

"Foram ativados de imediato para o local elementos do Comando local da Polícia Marítima de Viana do Castelo da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo, que iniciaram buscas por terra e por via marítima", acrescenta o mesmo comunicado.

As operações de busca, coordenadas pelo capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Viana do Castelo foram interrompidas ao fim do dia de sábado, sem que se tivesse encontrado a vítima, e foram retomadas hoje de manhã.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que foram acionadas os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo para as buscas, com três elementos e uma viatura.