Polícias de Viana apoiam turistas portugueses em Vigo

Agentes Gonçalves e Araújo destacados para patrulhamentos combinados em zonas turísticas. Missão começa este domingo.

Os portugueses ou cidadãos que falem português, que se encontrem na zona de Vigo, na Galiza, vão poder contar a partir de hoje e até 15 de agosto com uma presença amiga naquele território. Em caso de aflição podem perguntar na esquadra do Corpo Nacional da Polícia (CNP), naquela cidade galega, pelo chefe Hilário Gonçalves e pelo agente principal Carlos Araújo ou também os podem encontrar a patrulhar zonas turísticas, praias e eventos nos municípios de Vigo e Redondela, juntamente com colegas espanhóis. E será fácil distingui-los pelo polo azul-claro, que contrasta com a farda azul-escura dos elementos do CNP de Espanha.

"Os portugueses podem abordar-nos a qualquer momento, quando nos virem na via pública ou perguntar por nós se se deslocarem à esquadra (comisaria) de Vigo. E, essencialmente, se nos virem na rua que nos procurem, peçam informação se precisarem ou quanto mais que não seja para nos cumprimentarem", pede o chefe Hilário Gonçalves, de 53 anos.