Politécnico de Viana decreta três dias de luto pela morte de estudante

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) divulgou, esta quinta-feira, uma nota de pesar pelo falecimento de um dos seus alunos, no acidente registado ontem à noite na serra d'Arga, em Caminha.

A instituição de ensino decretou três dias de luto académico por Jaime Luís Pimenta Paçô, aluno de 19 anos do Curso Técnico Superior Profissional de Gestão de Empresas Agrícolas, da Escola Superior Agrária (Ponte de Lima).

Recorde-se que o jovem morreu no despiste de um veiculo ligeiro de mercadorias, onde seguia com mais três colegas do sexo masculino.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o acidente ocorreu às 22.55 horas, na Estrada Municipal 552, em Arga de Baixo. Dois jovens foram transportados, com ferimentos ligeiros, para hospital de Viana do Castelo.

Desconhecem-se as circunstâncias do acidente.

No local estiveram 21 operacionais com 10 veículos, dos Bombeiros Voluntários Caminha, SIV de Valença, VMER do Alto Minho, e uma equipa de psicólogos do INEM. Da GNR, estiveram elementos do NICAV e Brigada de Trânsito.