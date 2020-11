Politécnico de Viana do Castelo com 14 infetados

JN/Agências Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) regista 14 casos de infeção pelo novo coronavírus, entre professores e alunos, todos em recuperação em casa.

Segundo "a rastreabilidade que as autoridades de saúde conseguiram fazer, o contágio não terá ocorrido em ambiente escolar", disse à agência Lusa Carlos Rodrigues, presidente da instituição de ensino superior.

Carlos Rodrigues adiantou que "as 14 pessoas infetadas, a maioria estudantes, oriundos de vários concelhos do distrito de Viana do Castelo e de outras regiões do país, estão a recuperar em casa, não havendo relatos de situações mais graves da doença".

O presidente do IPVC adiantou que os estudantes "estão a ser acompanhados, diariamente, pelos coordenadores de curso. "Fazemos um acompanhamento com muita proximidade para os alunos não serem prejudicados na sua atividade letiva", referiu.

Carlos Rodrigues adiantou que "o registo dos casos de covid-19 está a feito, de forma sistematizada, desde a semana passada", e revelou que "na próxima terça-feira o IPVC vai disponibilizar um boletim atualizado dos casos da doença para informar de forma transparente e rigorosa a evolução da doença".

Os dados serão divulgados, "uma vez por semana, na página covid-19, criada em março no portal oficial da instituição na Internet", sendo que "internamente os dados serão enviados para as escolas, duas vezes por semana".

Segundo Carlos Rodrigues, o plano de contingência do IPVC inclui dois apartamentos, um situado na cidade de Viana do Castelo e outro em Ponte de Lima, para acolher alunos ou docentes que não possam regressar às suas casas.

Com cerca de cinco mil alunos, o IPVC tem seis escolas - de Educação, Tecnologia e Gestão, Agrária, Enfermagem, Ciências Empresariais, Desporto e Lazer -, ministrando 28 licenciaturas, 40 mestrados, 34 Cursos de Técnicos Superiores Profissionais (CTESP) e outras formações de caráter profissionalizante.

Além das escolas superiores de saúde, educação e tecnologia e gestão, situadas em Viana do Castelo, o IPVC tem escolas superiores instaladas em Ponte de Lima (Agrária), Valença (Ciências Empresariais) e Melgaço (Desporto e Lazer).