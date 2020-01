Portela Susã terá finalmente água canalizada no verão

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:41 Facebook

Rolando Gonçalves bebe água à confiança diretamente do fontanário do Souto da Torrente, que a população chama de "fonte da prata" em Portela Susã, Viana do Castelo.

Foi ali que durante muito tempo, quando os filhos eram pequenos, encheu garrafões de água potável (e pura) para fazer os biberões e as papas. Água de abastecimento público é coisa que nunca houve na freguesia, mas vai lá chegar no final do verão. Agora, com eles adultos feitos, ainda vai a Subportela para se abastecer, mas mais espaçadamente. Ou ali ou um pouco mais abaixo, na Fonte da Torrente, conhecida por "fonte do ouro".

"Ao fim de semana, vem aqui gente de todo o lado com garrafões. A água das fontes do ouro e da prata é famosa. É espetacular", comenta.

Em Portela Susã ainda se vive à moda antiga. Não há água canalizada. As casas, cafés e até a Junta de Freguesia abastecem-se de poços, furos, nascentes e fontanários. O abastecimento público deverá chegar à aldeia no verão. Um investimento global de 1,656 milhões de euros foi adjudicado na quinta-feira pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, para ampliação da rede de distribuição de águas nas freguesias de Deocriste, Deão, Nogueira e Portela Susã.

