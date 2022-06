Porto de Viana do Castelo disputa novo navio ro-ro com Espanha

O presidente do Conselho de Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana (APDL), Nuno Araújo, anunciou esta terça-feira que o porto de Viana do Castelo poderá vir a acolher um novo serviço ro-ro, semelhante ao que opera em Leixões, mas com a valência de transporte de automóveis. A decisão ainda não está tomada pelo armador e na corrida para acolher o serviço está um porto espanhol. Caso se concretize em Viana, a APDL terá de investir 1.5 milhões de euros para criação de condições.

"Houve uma manifestação de interesse por parte de um armador de se instalar em Viana do Castelo com o serviço ro-ro, em tudo semelhante ao que acontece em Leixões. É em tudo parecido, mas com mais valências. Transportará veículos ligeiros, mas não se trata de importar e exportar carros, e sim de passageiros", declarou Nuno Araújo, referindo que aquele cargueiro poderá servir as componentes comercial e turística". "Seria um misto. Teríamos aqui uma parte associada ao turismo e uma parte associada a carga, à parte comercial. Podíamos trazer máquinas, camiões e alguns contentores, desde que instalado com equipamentos sobre rodas, porque é isso que o serviço mesmo diz: roll on, roll off. É mercadoria que sai sobre rodas", adiantou, considerando que esta constitui "uma boa oportunidade" para o Porto de Viana do Castelo, uma vez que se trata "do segmento de mercado que em Leixões mais cresce e que tem vindo a crescer um pouco por toda a Europa".

"Estamos a concorrer contra um porto espanhol. Se viermos a ser o porto escolhido, vamos fazer o investimento necessário para que o armador possa escalar aqui e desenvolver o serviço", acrescentou, referindo que está em causa "um investimento de 1,5 milhões de euros", do qual uma parte já foi realizada para responder a solicitações do armador interessado.

Estudo de mercado

A APDL anunciou entretanto que vai, juntamente com o município de Viana do Castelo, estudar as necessidades do mercado para programar eventuais novos investimentos na expansão daquela infraestrutura portuária. As duas entidades formalizaram esta terça-feira um protocolo, que estabelece um prazo de seis meses para auscultação das demandas do tecido empresarial da região, no que respeita, nomeadamente, à movimentação de carga. Segundo o Presidente do Conselho de Administração da APDL, Nuno Araújo, aquele porto movimenta, atualmente, "350 a 400 mil toneladas de mercadorias por ano, mas tem uma capacidade instalada de um milhão", pelo que "é possível expandir" e há disponibilidade para a realização dos investimentos necessários.

Adiantou que no últimos "três a quatro anos", a APDL investiu cerca de "30 milhões de euros", dos quais 21 milhões em dragagens para colmatar solicitações em termos de incremento das exportações (com movimento de navios de maior dimensão) do estaleiro naval da WestSea. "Não queremos ficar por aqui. Há espaço para expandir. O investimento será feito conforme as necessidades", declarou Nuno Araújo, dando como exemplo das potenciais oportunidades de crescimento, que "Viana do Castelo é a única infraestrutura portuária do país que pode acolher as empresas que se querem instalar em Portugal, nomeadamente, as que estão associadas a energias oceânicas". "É a que tem melhores condições para receber esse cluster", frisou, sublinhando que existe "capacidade para ampliar os acessos marítimos e os terraplenos para uma área de 270 mil m2, que não é possível em nenhum outro ponto do país, com acesso ao plano de água".

O autarca de Viana do Castelo, Luís Nobre, fala "num novo perfil industrial com necessidades distintas", que pode impulsionar a expansão do porto daquela cidade e a que é preciso dar resposta.

PUB

"Há de facto aqui uma oportunidade que pode parecer abstrata, mas não é. No domínio da Economia do Mar, o porto de mar pode ter um papel determinante e nós acreditamos que para isso é preciso perceber o que temos, que agentes económicos temos e que oportunidades podem surgir, e a partir daí trabalhar", disse, justificando que a expansão está prevista tanto nos planos da APDL como nos instrumentos de gestão territorial do município, Plano Diretor Municipal e Plano de Urbanização da Cidade.