Porto de Viana tem de pagar 654 mil euros ao Seminário Diocesano

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) terá de pagar 654 mil euros ao Seminário Diocesano de Viana do Castelo pela expropriação de um terreno com 21 684 m2, em Darque e que integrava a quinta que a Igreja ali possui.

​​​​​​A decisão é do Tribunal da Relação de Guimarães que indeferiu dois recursos, um da Diocese, pedindo mais dinheiro, e outro do Porto de Viana, para quem o terreno vale apenas 278 mil euros. Confirmando a decisão arbitral inicial que chegou àquele montante.

A expropriação visou a construção dos acessos rodoviários ao porto comercial, situado na margem esquerda do estuário do rio Lima.