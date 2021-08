Prédio Coutinho vai ser desmanchado piso a piso até fevereiro

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A demolição do prédio Coutinho avança em duas fases, com mão humana e máquina trituradora. O ministro do Ambiente desafiou a cidade a candidatar-se a Património Mundial.

Segunda-feira foi o dia zero da demolição, anunciada há 20 anos, do Edifício Jardim, vulgarmente conhecido por prédio Coutinho, em Viana do Castelo. A operação, a concluir em fevereiro de 2022, será executada de forma faseada. Primeiro, entre setembro e outubro, com recurso a mão humana para retirada de materiais e depois com uma máquina giratória com pinça demolidora de grande alcance (braço com 30 metros), que desmanchará a construção. Piso por piso, triturando a estrutura de betão desde o topo até ao solo.