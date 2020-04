Presidente da CIM Alto Minho diz que Marcelo agradeceu "trabalho dos municípios"

O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, José Maria Costa, afirma que os municípios daquela região e do país em geral têm estado "na linha da frente" na resposta à pandemia de Covid-19 e que o Presidente da República já o reconheceu pessoalmente.

A afirmação foi feita ao Jornal de Notícias, a propósito da criação de um centro de acolhimento temporário de idosos infetados oriundos de IPSS na Pousada da Juventude de Viana do Castelo pela Comissão Distrital de Proteção Civil, liderada pelo autarca de Caminha, Miguel Alves, em parceria com as câmaras municipais da região.

A resposta foi criada após terem surgido no Alto Minho, situações de lares de terceira idade que não possuem condições para isolar e tratar utentes infetados. José Maria Costa destacou "a boa decisão e a articulação dos municípios" na criação de uma resposta distrital para o problema das IPSS.

"Ainda no sábado recebi uma chamada do Senhor Presidente da República, que agradeceu o trabalho dos municípios, porque [considera] que se não fossem estes a situação seria muito mais complexa", disse o presidente da CIM Alto Minho e autarca de Viana, comentando:

"Não temos dúvidas que os municípios têm tido um papel muito importante em todas as áreas, quer no apoio às entidades de saúde, quando elas necessitam, quer no apoio social, que tem sido fantástico. Todos os municípios têm dado um grande apoio às IPSS e a situações já de dificuldade económica e de alimentação, e inclusivamente em testes e EPIs". E comentou: "Os municípios têm sido um grande pilar e tal como no passado, entre 2009 e 2012, foram muito importantes na capilaridade para resolverem problemas, que muitas vezes o Estado não consegue, desta vez estiveram e estão sempre na primeira linha na defesa das populações e procurando encontrar e construir soluções".

Informou, finalmente que o hospital de retaguarda instalado no Centro Cultural de Viana do Castelo, com 121 camas, "está de reserva", para dar resposta a um eventual agravamento da pandemia. "É uma estrutura que foi montada e pensada para respostas de alcance, para quando as respostas mais pequenas ou as medidas de contingência não responderem", afirmou, adiantando que a sua ativação compete às autoridades de saúde.