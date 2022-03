Primavera celebrada com caixas-ninho pintadas por crianças

A chegada da Primavera e o Dia mundial da Árvore foram celebrados pelo Aquamuseu Rio Minho com a colocação de meia centena de caixas-ninho pintadas por crianças em árvores. A iniciativa envolveu cerca de 250 crianças das escolas daquele concelho e as construções coloridas foram distribuídas pelo Parque de Lazer do Castelinho.

Segundo informação da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, aquela iniciativa foi acompanhada por uma operação de limpeza e manutenção de caixas-ninho já existentes. "A ação que permitiu verificar uma taxa de ocupação superior a 75%, com ninhos de pássaros no seu interior", informa a autarquia, referindo que os resultados "confirmam o sucesso da iniciativa" que tem como objetivo principal "despertar a consciência da população para as diferentes funções das árvores nos ecossistemas, contribuindo para o seu equilíbrio ao facilitar a nidificação de espécies, como o chapim-azul, muito importante no controlo de pragas na natureza".