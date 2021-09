Primeiro conversor de energia das ondas construído em Viana vai para o mar até janeiro

O primeiro de quatro conversores de energia das ondas, à escala real, da sueca CorPower, vai começar a ser construído no Centro de Desenvolvimento de Viana do Castelo, para iniciar testes no mar já em 2022.

Segundo adiantou ao "Jornal de Notícias", Miguel Silva, que lidera as operações da CorPower Ocean em Portugal, o equipamento deverá até ao final do ano integrar componente eletrónica que há dias iniciou testes na Suécia. E, o mais tardar em janeiro, será instalado a 5,5 quilómetros da costa na praia da Aguçadoura, Póvoa de Varzim.

"É o marco do início de teste do dispositivo e da extração de energia a partir das ondas em Portugal pela CorPower. Estamos a cumprir integralmente o plano que tínhamos delineado ao princípio", declarou Miguel Silva, referindo que a fase de construção dos quatro conversores representa "um investimento de cerca de 16 milhões de euros".

"Na Suécia, a parte que vai fazer a transformação de energia, a parte eletromecânica, foi colocada no banco de testes esta semana e foi ativada com sucesso pela primeira vez, o que significa que, neste momento, vamos estar 10 semanas em ensaios para garantir que esse componente está capaz de aguentar os diversos estados de mar", disse, adiantando que, em Viana do Castelo, estão reunidas também todas as condições para iniciar a produção da primeira bóia em compósito à escala real (estrutura do conversor).

"Se tudo correr bem, em dezembro ou janeiro estaremos a colocar o dispositivo dentro de água na Aguçadoura ao largo da Póvoa de Varzim", afiançou, explicando que "a parte eletrónica de conversão de energia virá da Suécia e será integrada com as partes produzidas em Portugal, para depois, a partir do porto comercial de Viana do Castelo, ser transportada pelo mar até à Aguçadoura".

Enquanto o primeiro conversor entra em testes de performance e recolha de dados, serão produzidos outros três equipamentos idênticos durante 2022.

Até agora, a empresa sueca criou em Viana nove postos de trabalho, cinco deles associados ao Centro de Desenvolvimento onde vão ser fabricados os conversores, mas tem planos para chegar a 15. O objetivo da CorPower é "demonstrar que é possível produzir e comercializar" energia extraída a partir das ondas do mar.

O projeto de demonstração foi iniciado em 2012 e tem conclusão prevista para 2024, com a comercialização dos primeiros conversores de energia das ondas. Envolve um investimento global de 52 milhões de euros.