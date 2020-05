Primeiro parque eólico offshore da Europa fica completo no fim de semana

A terceira e última plataforma do primeiro parque eólico flutuante offshore da Europa, deverá chegar dentro de três dias ao local do empreendimento, instalado a cerca de 20 quilómetros das costa de Viana do Castelo.

A estrutura saiu do porto de Ferrol, ao início da manhã desta quinta-feira, por via marítima, rumo ao parque, onde será acoplada ao sistema. O projeto WindFloat Atlantic cumpre, assim, mais uma etapa decisiva, prevendo -se que fique completo no próximo fim de semana.

"A torre eólica levará agora três dias até chegar ao seu destino, a 20 quilómetros ao largo da costa portuguesa, onde está a ser construído o parque", informou em comunicado a EDP, referindo: "A operação estará concluída quando esta última plataforma se acoplar ao sistema de amarração criado naquela zona do oceano e for ligada às outras duas estruturas já existentes no parque eólico em alto mar."

A mesma fonte indicou que o parque eólico tem "uma capacidade instalada de 25 MW, É quando estiver operacional, será capaz de gerar energia suficiente para fornecer o equivalente a 60 mil famílias por ano."