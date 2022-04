Privados investiram 60 milhões de euros e criaram 1200 postos de trabalho em Viana

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre (PS), afirmou esta quarta-feira que o município registou, no ano passado, um investimento privado de cerca de 60 milhões de euros, que permitiu a criação de mais de 1200 postos de trabalho.

A informação foi avançada, no âmbito da apresentação ao executivo municipal do Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2021, que, segundo o autarca, revela "a maior capacidade de execução de sempre, 76,3 milhões, num aumento de 8,7% comparativamente com 2020". O documento foi aprovado esta quarta-feira à tarde, pela maioria PS, com duas abstenções das vereadores da CDU e CDS-PP:

"Mesmo após mais um ano que ficará na história como um dos mais conturbados do último século face à globalização da pandemia de covid-19, 2021 apresentou sinais de retoma económica e social que permitiram a maior capacidade de execução da autarquia vianense", afirmou Luís Nobre, referindo que, em termos de receita, o documento indica "76,4 milhões de euros, com origem positiva heterogénea, nomeadamente no IMT (mais 32%) e no IUC (mais 5,7%)". E "reflexo dos efeitos colaterais da crise pandémica", o mesmo relatório apresenta "uma redução de receita nos domínios da Derrama (menos 39,9%) e no IMI (menos 1,5%) em resultado da aposta no apoio às famílias numerosas e na Reabilitação Urbana".

Luís Nobre destacou que, além da "excelente performance operacional e de concretização nas diferentes Grandes Opções do Plano", Viana do Castelo contou em 2021, no plano do investimento privado, com a celebração de "nove novos contratos de investimento, num investimento de 60 milhões de euros que permitiu a criação de 1.227 novos postos de trabalho diretos". E concluiu que, "no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, Viana do Castelo está fora da lista de municípios com maior receita obtida através de impostos e receita fiscal, no que toca aos municípios de média dimensão".