Procissão ao mar d"Agonia recriada para acolher símbolos da Jornada Mundial da Juventude

A procissão ao mar, que anualmente marca as festividades de Nossa Senhora d'Agonia em agosto na cidade de Viana do Castelo, vai ser recriada no próximo dia 29 para acolhimento dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Segundo programa divulgado pela Diocese de Viana do Castelo, a procissão, com menor dimensão do que a habitual, transportará dois símbolos da JMJ, a cruz peregrina e o ícone mariano. E contará com a participação de embarcações de pesca locais, que vão levar a bordo imagens de Nossa Senhora d" Agonia e São Bartolomeu dos Mártires.

A procissão ao mar sairá do cais de pesca da cidade, cerca das 14.15 horas de 29 de dezembro, com acompanhamento de uma fragata das Forças Armadas, dando início à peregrinação daqueles símbolos pela Diocese de Viana até 29 de janeiro. Nesta data, os mesmos serão entregues à Arquidiocese de Braga, em Esposende.

PUB

Antes disso, durante um mês, serão levados em peregrinação pelos vários Arciprestados do distrito de Viana, com procissões, visitas a instituições, desde acolhimento de idosos, quartéis de bombeiros ao estabelecimento prisional, igrejas e escolas.