Professor hospitalizado após cinco dias de greve de fome

Luís Braga, professor de Viana do Castelo, que se encontrava há cinco dias de greve de fome, foi hospitalizado esta madrugada de domingo.

De acordo com informação do grupo de apoio, o docente deu entrada no hospital às 1.10 horas da madrugada deste domingo, após ser atendido pelo INEM no local onde realizava o protesto.

"Sofreu uma nova situação de hipoglicemia que suscitou a intervenção dos serviços de urgência, por acordo da equipa que vem apoiando o nosso colega. Essa situação constitui perigo para a saúde, em especial no seu estado já debilitado, até porque, além dos valores verificados, incluía sintomas como tonturas e tremores", informou o grupo de apoio a Luís Braga, na página de Facebook "Resistir pela Educação".

"A decisão de chamar o INEM foi tomada com base nos critérios definidos pelos membros do grupo de apoio desde o início da greve de fome". E que "previam nunca ultrapassar situações de potencial risco de danos irreversíveis para a saúde", esclarece o grupo que apoia Luís Braga no protesto.

De acordo com fonte do mesmo grupo, o docente "está a recuperar bem". Luís Braga, de 51 anos, professor de História e subdiretor do Agrupamento de Escolas da Abelheira, em Viana do Castelo, iniciou às 00.01 horas de terça-feira uma greve de fome em protesto contra o atual estado da Escola Pública em Portugal e a apelar ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que vete o diploma dos concursos.

"No fundo, isto é um processo de espera, ver o que acontece, quais são as reações, como é que as pessoas encaram isto. Esperar que haja uma reação política àquilo que se está a fazer", declarou no primeiro dia de greve.