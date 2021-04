Professores de Viana convocados por "erro" para vacinação noutros distritos

Alguns professores da zona de Viana do Castelo estão a ser convocados pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) por SMS para serem vacinados noutros distritos do país. Também há situações de horários e nomes trocados.

Os "erros" foram reportados este sábado por uma coordenadora do Centro de Vacinação, instalado no Pavilhão Desportivo de Meadela, naquele município. Segundo a enfermeira Filomena Oliveira, pelo menos três docentes pediram ajuda, este sábado de manhã, para resolver a sua situação, depois de terem sido convocados para vacinação em Alenquer, Évora e Guimarães. A mesma responsável adiantou que a situação não é nova e a expectativa dos profissionais de saúde é que "já tivesse sido corrigida".

Fonte da "task force" referiu que os casos reportados por Viana do Castelo "são residuais" e que "até ao momento não são conhecidos mais noutros locais do país". Sublinhou, de resto, que este sábado "será atingido um recorde de vacinação, com cerca de 100 mil vacinas administradas". Para hoje e amanhã foram convocadas para serem vacinadas cerca de 180 mil pessoas.

"Tem havido algum stress provocado pelas convocatórias. Não estão a ser feitas de forma coerente. As pessoas recebem SMS ou com os nomes ou com os horários trocados em relação ao que nós temos a nível de agendamento. Também temos pessoas que foram parar a outros locais do país. Está a haver alguma confusão, que está a precisar ser melhorada a nível do SPMS", declarou Filomena Oliveira.

"Aparecem pessoas que são do distrito e que trabalham aqui e que foram convocadas para ir a outro local. Hoje tivemos três situações, uma para Évora, outra para Alenquer e outra para Guimarães", disse a enfermeira, adiantando que existem ainda casos de pessoas que recebem SMS "com um nome que não tem nada a ver com a pessoa que tem aquele número de telemóvel, mas ao verificarmos no sistema informático o nome está correto".

"São coisas estranhas, que a gente não consegue explicar como é que isto acontece", comentou, referindo que a situação tem causado "alguma perturbação" no funcionamento do Centro de Vacinação de Viana. "As pessoas acabam por vir aqui questionar e [no caso das convocatórias para outros distritos] temos de ser nós a fazer a transferência do pedido. Causa alguma confusão, mas as situações tem-se resolvido, dentro dos possíveis", afirmou. Quanto a erros relacionados com convocatórias por SMS, disse que "o número de situações é considerável".

Para hoje foram convocados para serem vacinados em Viana do Castelo 1127 professores, auxiliares, profissionais do apoio domiciliário e da ação social. E para este domingo 994. De acordo com Filomena Oliveira, à exceção das questões com as convocatórias por SMS pelo SPMS, "o processo está a correr muito bem, sem reações adversas, nem nada de alarmante".