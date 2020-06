Profissionais de saúde recompensados com aulas de vela para os filhos em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:22 Facebook

Filhos de profissionais de saúde e segurança, que estiveram envolvidos diretamente na luta contra a covid-19, estão a aprender a velejar gratuitamente em Viana do Castelo, como forma de recompensar os pais.

A iniciativa está a ser promovida pela Clube de Vela de Viana do Castelo (CVVC) e começou no sábado, com elevada adesão.

Segundo António Cruz, presidente do CVVC e também Comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, compareceram "cerca de 40 crianças", o "surpreendeu o clube".

O CVVC ofereceu cursos gratuitos de vela, de dois meses, aos filhos dos profissionais de saúde e de forças de segurança que estiveram na linha da frente no combate à covid-19.

"O resultado está a ser muito bom. Eles merecem", disse António Cruz, referindo que a iniciativa vai decorrer em junho e julho e que se estende a filhos de profissionais saúde e forças de segurança como GNR, PSP, Polícia Marítima, SEF, Bombeiros, Cruz Vermelha, INEM e Serviços Municipalizados de Viana do Castelo.