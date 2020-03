Proibida a circulação na ecopista do rio Minho

Hoje às 18:30 Facebook

A circulação na Ecopista do Rio Minho está proibida, a partir desta sexta-feira. A decisão foi tomada pelos Municípios de Valença, Monção e de Vila Nova de Cerveira, no âmbito das medidas de contenção do novo coronavírus, Covid-19.

A medida surge na sequência de outras já tomadas pelos municípios de Viana do Castelo no que diz respeito ao encerramento de espaços públicos de lazer e parques infantis.

Ao longo do percurso, entre os centros históricos de Monção e Valença, sobram motivos de interesse que fazem desta via ecológica, a primeira em Portugal a aproveitar linhas férreas desativadas, uma referência para quem gosta de praticar desporto ao ar livre.

