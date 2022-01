Projeto dedicado ao mundo da música cria 40 postos de trabalho em Viana do Castelo

Um espaço dedicado ao mundo da música, com várias valências, entre as quais formação, vai ser inaugurado no próximo sábado em Viana do Castelo.

O projeto representa um investimento superior a um milhão de euros e vai criar 40 postos de trabalho. Chama-se Amadeus Music Center e vai funcionar num edifício construído de raiz, nas imediações da cidade, na Praça Dr. António Feio Ribeiro Silva, em Santa Maria Maria (junto à rotunda do Monumento ao Carreteiro).

A Amadeus Music Center é uma junção de várias valências na área da música, comércio de instrumentos musicais, escola, desenvolvimento de software e estúdio de gravação", afirma o empresário Amadeu Palhares de 51 anos, promotor do projeto e líder do grupo Amadeus.

O investimento assinala os 20 anos do nascimento do grupo e irá agregar além de "uma das maiores lojas de instrumentos musicais do país", uma escola de música, "com capacidade de até 300 alunos".

O espaço de formação e ensino existente atualmente nas instalações originais do grupo com 168 alunos.

A Amadeus Music Center vai albergar, ainda, mais duas empresas do mesmo grupo: a MUSa Software, que desenvolve software para o ensino artístico, e a Rockschool Portugal, representante portuguesa da RSL Awards.

No total criará "17 postos de trabalho diretos e 23 indiretos, sendo estes últimos na sua maioria professores".

"Este promete ser um local onde o lazer, o ensino e a cultura se fundem. Será um ponto de encontro para todos os que gostam de música, sejam eles amadores, estudantes ou profissionais", afirma Amadeu Palhares, que possui formação em Música e Engenharia Mecânica, na vertente de Gestão de Produção.

A inauguração do espaço no sábado contará com várias atuações musicais, entre elas uma dos "Contraponto".