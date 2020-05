Projeto "Janelas ConVIDA" do Politécnico de Viana distinguido com prémio

Hoje às 18:04 Facebook

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) anunciou que o projeto "Janelas ConVIDA", lançado por estudantes para contrariar o isolamento de idosos em período de confinamento, foi o vencedor da primeira fase do Prémio Santander Universitário UNI-COVID19.

A iniciativa "Janelas ConVIDA", desenvolvida por 90 estudantes da licenciatura de Educação Social Gerontológica e do mestrado em Gerontologia Social da Escola Superior de Educação ESE do IPVC, convidou "cada português a, diariamente, conversar com os seus vizinhos mais velhos à janela ou varanda". O objetivo do projeto, lançado no passado dia 25 de março, é "recuperar uma antiga prática comunitária de comunicação com vizinhos e amigos à janela ou à varanda".

O Banco Santander lançou o Prémio Santander UNI-COVID19, com o objetivo de "distinguir e apoiar projetos e ideias que contribuam para responder à situação de emergência, promovidas por jovens universitários e restante comunidade académica". Aos vencedores, vai ser atribuído um donativo financeiro que pode chegar ao valor global de 30 mil euros, e que se destina à concretização do projeto.

O apoio é distribuído por três fases, podendo em cada uma serem selecionados vários projetos, dependendo dos montantes que sejam decididos atribuir a cada um deles. Na primeira fase, o projeto "Janelas ConVIDA" foi o primeiro classificado.

