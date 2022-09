Projeto-piloto quer levar turistas a conhecer o vinho do Minho de bicicleta

Um novo projeto de eno-turismo, que será divulgado no próximo dia 9 em Viana do Castelo, na véspera da realização da primeira de três experiências-piloto no terreno, quer levar turistas a conhecer o universo dos vinhos da região Minho, enquanto pedalam pela região.

O "Minho Wine Experience", promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, começará com um primeiro evento gratuito para cerca de meia centena de pessoas, na sub-região Monção-Melgaço, no fim-de-semana de 10 e 11 de setembro. Seguirá para o Cávado e Ave na primeira e verão de 2023.

O objetivo é promover aquelas regiões do Minho, através de atividade desportiva, com percursos pedestres e em bicicleta, associada a degustação vínica e gastronómica, em locais emblemáticos ligados à produção de vinho, como adegas e quintas, e à história da região.

Foram convidados para experienciar e dar roposta ao projeto ciclistas profissionais, praticantes de ciclismo de estrada, figuras públicas, jornalistas e bloggers. Da lista da organização, constam ciclistas como Marco Chagas, Rui Sousa, Vitor Gamito, Mónica Faísca e o espanhol Álvaro Pino. E artistas como os Anjos, as atletas Rosa Mota, Aurora Cunha e Vanessa Fernandes e a apresentadora de televisão Isabel Silva.

A apresentação da iniciativa "Minho Wine Experience", decorrerá dia 9 no hotel FeelViana em Viana do Castelo, e incluirá divulgação de outros eventos como o "Essência do Minho" - Porto e Santiago de Compostela , o Minho Young Chef Awards 2022, e programação no mesmo âmbito das câmaras municipais de Braga, Guimarães e Viana do Castelo. Será também apresentada a obra 'Referencial da Gastronomia Minhota'.