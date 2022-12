"Projeto piloto" transforma antiga escola primária em creche

A câmara de Viana do Castelo aprovou, esta terça-feira, a cedência e realização de obras de recuperação de um edifício de uma antiga escola primária, para ser transformada em creche.

A Escola do 1º CEB de Deocriste, será cedida ao Centro Paroquial e Social de Lanheses, para criação de uma equipamento com capacidade para 42 crianças.

De acordo com o autarca, Luís Nobre, a iniciativa iniciará "um projeto piloto" com o objetivo de "apoiar as famílias e dar resposta a uma necessidade existente" naquela zona do concelho.

O edifício que pertence à Câmara Municipal de Viana do Castelo, será alvo das "intervenções necessárias para poder, com brevidade, disponibilizar mais vagas para as crianças" do município.

Para além do edifício, a cedência "abrange ainda o equipamento de cozinha e copas de leite, o mobiliário e material didático necessário ao funcionamento da creche, instalados no imóvel pelo município".

No protocolo hoje aprovado por unanimidade em reunião do executivo municipal, lê-se que " no quadro das suas atribuições no âmbito da ação social a Câmara Municipal pretende colaborar ativamente na criação desta resposta social, aliando uma gestão eficaz e eficiente dos recursos a uma gestão da qualidade e segurança das estruturas físicas, criando, também, desta forma, instrumentos que facilitem o aumento da rede das creches".

O acordo contempla também uma outra entidade, a Associação Juvenil de Deão, que irá "enquadrar no horário de funcionamento da creche o tempo necessário para a integração de metodologias de educação não formal no desenvolvimento das atividades por parte da equipa técnica e de toda a comunidade". Prevê também a implementação de projetos "de voluntariado juvenil nesta resposta social, com voluntários nacionais e europeus, dinamizando igualmente um plano de sustentabilidade a nível ambiental e alimentar".