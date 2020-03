Hoje às 16:41 Facebook

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) propôs ao Governo a classificação de seis pirogas monóxilas encontradas no rio Lima, em Viana do Castelo, como Conjunto de Interesse Nacional (CIN), com a designação de "tesouro nacional".

De acordo com anúncio publicado, esta quarta-feira, em Diário da República (DR), a proposta de classificação, datada de 6 de fevereiro, foi remetida à secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural.

