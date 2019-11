Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:48 Facebook

A associação VianaFestas, promotora das festas da cidade de Viana do Casteo, anunciou, no sábado, as datas da próxima Romaria d'Agonia: 19 a 23 de agosto de 2020.

A festa volta assim, à semelhança da edição deste ano, a ter cinco dias de duração.

As datas foram anunciadas, sem qualquer outro pormenor relativo às festividades, na página oficial de Facebook da VianaFestas.