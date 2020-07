PSD de Viana do Castelo acusa Câmara´de Viana de ser incapaz de lidar com investidores

Luís Moreira Hoje às 12:55 Facebook

O PSD de Viana do Castelo acusou, esta segunda-feira, em comunicado, o vereador socialista do Urbanismo na Câmara, Luís Nobre de ser "incapaz de lidar com os investidores e de promover soluções, dando azo a dezenas de processos judiciais, sendo, agora, bem evidente a sua incompetência e incúria durante os últimos 15 anos".

Os social-democratas comentam, assim, a notícia hoje publicada pelo JN que dá conta de uma ação administrativa, de 37 milhões, interposta pela empresa Painhas Parques alegando incumprimento dos compromissos assumidos pela Câmara Municipal no âmbito da construção de um parque de estacionamento e de dois edifícios na Praça da Liberdade de Viana do Castelo, em funcionamento há 15 anos.

"Aos executivos do PS e a Luís Nobre exigia-se a resolução dos problemas e não sucessivos incumprimentos e adiamentos, sem solução à vista e com crescentes prejuízos para os vianenses, como já se tinha verificado na renegociação por estes proposta em 2010 e aprovada em deliberação de Câmara Municipal apenas com os votos favoráveis do Presidente e dos Vereadores socialistas", diz o partido, lembrando que o autarca assumiu funções em maio de 2005, e foi o responsável pelo acompanhamento da fase final destes investimentos, que inaugurou, previstos no âmbito do Programa Polis e do respetivo Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha.

No comunicado, assinado pelo presidente da Concelhia Eduardo Teixeira, "o PSD exige um imediato esclarecimento concreto e rigoroso das diligências desenvolvidas desde 8 de Março de 2010 pelo Executivo socialista, que permitem agora ao investidor exigir 40 milhões de euros, com consequências nefastas para a sustentabilidade financeira da autarquia".