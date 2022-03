Pudim de azeite e mel da Mariana vai representar Portugal na Europa

Aluna da Escola de Hotelaria de Viana do Castelo vai representar Portugal na final europeia em outubro em Itália.

Mariana Costa, de 17 anos, aluna do 2.º ano do Curso de Técnicas de Cozinha e Pastelaria da Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo, venceu o concurso Interescolas 2022 na categoria de pasteleiro júnior. Com um pudim de azeite e mel, com crocante de limão, irá representar Portugal na final europeia, que se realizará em outubro na Itália. A jovem natural de Castelo do Neiva, entrou numa competição pela primeira vez ao lado de colegas mais entendidos e acabou surpreendida com a vitória.