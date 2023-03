Quatro rapazes menores fugiram de instituição em Viana do Castelo

Quatro rapazes menores fugiram, na segunda-feira, de uma instituição de Viana do Castelo. Polícia já foi informada da situação.

A instituição de acolhimento, a Casa dos Rapazes, comunicou o desaparecimento de quatro menores que ali estavam institucionalizados na segunda-feira, pelas 10.40 horas, informa fonte da PSP.

Um deles, cuja mãe está emigrada e lançou um apelo nas redes sociais, tem 13 anos.

PUB

De acordo com fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo da GNR, estão a ser realizadas diligências para chegar ao paradeiro das crianças.

A Casa dos Rapazes é uma IPSS que acolhe crianças e jovens, entre os 6 e os 18 anos, em risco.

O JN tentou saber mais pormenores junto da instituição, o que ainda não foi possível.