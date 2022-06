Rali de Viana regressa a 8 e 9 de julho com super-especial noturna na Agonia

Viana do Castelo vai acolher nos dias 8 e 9 de julho, a 10.ª edição do rali do município, desta vez com "um número recorde de competições", com o percurso mais alargado e uma super-especial no campo d'Agonia. De acordo com informação divulgada hoje pela organização, são esperados cerca de 80 pilotos, entre os quais dez da região, para um total de nove provas.

O rali, organizado pelo Clube Automóvel de Santo Tirso (CAST) e em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, incluirá, como novidades, "uma nova classificativa (Mujães / Geraz do Lima com 9 quilómetros de extensão), e a disputa pela primeira vez da super-especial em ruas da cidade, junto ao Campo da Agonia. A zona de assistência ficará instalada no estacionamento junto ao navio Gil Eannes, e o parque fechado da prova no Forte Santiago da Barra.

Para a super-especial noturna (entre as 21.00 e 23.00) a 8 de julho, entre o Santuário da Senhora da Agonia e a Avenida do Campo do Castelo, serão instaladas três bancadas de entrada gratuita no Campo d"Agonia. Uma prova que o Vereador do Desporto da Câmara de Viana, Ricardo Rego, considera que ao ser trazida para o centro da cidade será "mais motivadora" para os espectadores. Destacou ainda o alargamento em termos de território e a descentralização do rali, entrando "em Subportela, Deocriste, Mujães e Geraz do Lima, com uma etapa nestas freguesias".

Carlos Guimarães, do Clube Automóvel de Santo Tirso, afirmou que as alterações ao "figurino do rali" aconteceram "por vontade da autarquia, do clube e até dos pilotos". "Penso que fizemos uma nova PEC muito interessante na zona de Mujães, Deocriste e Geraz do Lima. Ainda agora passei lá e de cada vez que passo lá ainda gosto mais do percurso e penso que os pilotos irão sentir o mesmo", declarou.

De acordo com aquele responsável, "a super-especial no Campo d"Agonia, à noite, será muito apelativa para pilotos e público". "A super-especial sai do parque do Gil Eannes e vem mesmo para a cidade, onde certamente teremos muitas mais oportunidades para o público poder ver a prova. Ali temos uma zona larga, uma zona com segurança total para os espetadores e para os pilotos poderem dar espetáculo, deixando-nos a todos mais descansados no centro operacional", indicou.

O Rali de Viana tem 10 provas Especiais de Classificação num total de 263,4 quilómetros, dos quais 77,2 quilómetros são cronometrados. As inscrições decorrem até 1 de julho.

A prova pontua para os campeonatos de Portugal de GT Ralis, de Classicos de Ralis, Junior de Ralis, Promo de Ralis, Toyota Gazoo Racing Iberian Cup e para o FPAK Junior Team.

Programa do 10.º Rali de Viana do Castelo:

Sexta - 8 de Julho

20.30h - Partida (Av de Figueiredo - Praia Norte)

21.03h - PEC 1 - SE Viana do Castelo

22.13h - Final da secção (Av de Figueiredo - Praia Norte)

Sábado - 9 de Julho

09.00h - Partida (Av de Figueiredo - Praia Norte)

09.58h - PEC 2 - Mujães / Geraz do Lima 1

10.36h - PEC 3 - S. Salvador da Torre / Amonde 1

11.34h - PEC 4 - Mujães / Geraz do Lima 2

12.12h - PEC 5 - S. Salvador da Torre / Amonde 2

13.02h - Reagrupamento - Viana do Castelo

14.55h - PEC 6 - S. Salvador da Torre / Amonde 3

15.28h - PEC 7 - Montaria 1

16.11h - PEC 8 - Outeiro 1

16.59h - PEC 9 - Montaria 2

17.42h - PEC 10 - Outeiro 2

18.42h - Final do Rali

19.00h - Entrega de prémios (Avenida de Figueiredo - Praia Norte)