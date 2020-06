Reconversão da Praça de Touros de Viana com 11 interessados

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:36 Facebook

A Câmara Municipal de Viana do Castelo anunciou, esta terça-feira, que se apresentaram onze interessados ao concurso público para reconversão da antiga Praça de Touros da cidade.

A obra, com preço base de cerca de cinco milhões de euros, prevê "a demolição praticamente integral" da praça e a sua reabilitação e refuncionalização para a prática desportiva.

"Agora, será feita a análise das propostas para a obra que permitirá a reconversão da antiga praça de touros num "campus" desportivo, contando com um prazo de execução de 18 meses para requalificação do edifício e das zonas adjacentes", informou a autarquia em comunicado, recordando que, em setembro passado, o executivo municipal tinha aprovado a demolição "praticamente integral" da antiga praça de touros por ser considerar a "opção técnica e economicamente viável" para a reconversão do imóvel.

Segundo o comunicado, a nova solução "implica ligeiras alterações ao nível da implantação e volumetria, as quais, e ponderados os interesses subjacentes, considera-se a pretensão adequada, até mesmo desejável, continuando a garantir-se uma composição formal e estética coerente, bem como um correto enquadramento morfotipológico com a envolvente".

Com a obra agora colocada a concurso, a antiga arena, com uma área de 3.800 metros quadrados e cerca de 65 metros de diâmetro, será transformada "numa estrutura multifunções, que sirva o desporto e os jovens, apta para a prática de várias modalidades em simultâneo".

A gestão do novo equipamento desportivo municipal vai ser contratualizada com a Escola Desportiva de Viana (EDV), em regime de comodato.

A praça de touros de Viana do Castelo foi desativada em 2009.