Recriação de procissão ao mar em Viana anulada devido ao mau tempo

A recriação da tradicional procissão ao mar, das festas de Nossa Senhora d'Agonia, prevista para esta quinta-feira não se vai realizar devido ao mau tempo. O cortejo transportaria imagens da Senhora d"Agonia e de S. Bartolomeu dos Mártires, e iria desde a cidade de Viana do Castelo até Darque, para acolher símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Segundo fonte da Diocese de Viana do Castelo, o programa sofreu alterações, devido às previsões meteorológicas, e os andores vão ficar em terra. Contudo "se o tempo permitir alguns barcos poderão ir buscar os símbolos ao cais comercial trazendo para terra ao cais da Ribeira".

Os dois símbolos da JMJ, a cruz peregrina e o ícone mariano, serão depois acolhidos numa cerimónia prevista para as 16 horas no Centro Cultural de Viana do Castelo.

Dependendo das condições meteorológicas, os símbolos poderão ser transportados num cortejo a pé pelas ruas de Viana do Castelo até à igreja de S. Domingos. Ali, a partir das

17 horas, decorrerão a entronização dos símbolos e celebrações de terço e eucaristia. E pelas 21 horas, decorrerá uma vigília de oração.

Recorde-se que a chegada da cruz peregrina e do ícone mariano, amanhã, dará início à sua peregrinação pela Diocese de Viana até 29 de janeiro de 2023. Nesta data, os símbolo serão entregues à Arquidiocese de Braga, em Esposende.

Antes disso, durante um mês, serão levados em peregrinação pelos vários Arciprestados do distrito de Viana, com procissões, visitas a instituições, desde acolhimento de idosos, quartéis de bombeiros ao estabelecimento prisional, igrejas e escolas.