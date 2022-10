Rede de transportes ligará 10 municípios do Alto Minho

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho deverá lançar no prazo de um mês um concurso público para a concessão, pela primeira vez, de uma rede de transportes rodoviários intermunicipal.

A informação sobre o lançamento do procedimento foi avançada ontem pelo presidente da Câmara de Viana do Castelo durante a reunião do executivo. Luís Nobre adiantou que está em causa "um modelo de transportes complexo", que ligará os 10 municípios da região (Viana do Castelo, Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Paredes de Coura, Melgaço, Monção, Valença, Cerveira e Caminha).

O projeto já estava a ser trabalhado a nível intermunicipal desde antes da pandemia e avançará agora com um período experimental em regime "de prestação de serviços, por dois anos e que pode ser depois renovada por mais um ano". O objetivo, refere Luís Nobre, "é perceber a dinâmica e como é que o sistema se comporta, recolhendo alguns indicadores que a nível distrital não existem", explicou o autarca, referindo que a ideia é que, finda a fase de testes no terreno, seja lançado um procedimento definitivo "já com alguma segurança não só em relação às condições de funcionamento, mas essencialmente que seja suficientemente apelativo para que operadores, nacionais ou internacionais, concorram".