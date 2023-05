Remodelação do bloco de partos do hospital de Viana até ao final do ano

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro anunciou, esta sexta-feira, que o bloco de partos da Maternidade do hospital de Viana do Castelo, vai ser alvo de obras de remodelação até ao final deste ano.

O investimento de cerca de dois milhões de euros, foi confirmado pelo governante, durante uma visita ao hospital central da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), em Viana. Anunciou ainda que, além daquela intervenção, serão realizadas outras no conjunto dos serviços de saúde daquele distrito, que no global orçam em sete milhões de euros.

"Vamos começar a obra do bloco de partos deste hospital. A Maternidade deste hospital funciona de forma impecável. No ano passado fez cerca de 1500 partos e funciona de forma regular e com grande qualidade técnica, científica e humana. Precisava de uma remodelação do bloco de partos e vai ser feito um investimento de cerca de dois milhões de euros", declarou Manuel Pizarro, referindo que "as obras vão arrancar daqui a dois ou três meses e vão estar prontas até ao final do ano".

Da agenda do Ministro da Saúde, constou também uma reunião com os autarcas da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), que nos últimos dias tornaram pública a sua intenção de apresentar à tutela as suas preocupações quanto às "prioridades de investimento e os desafios enfrentados na área da saúde no território do Alto Minho".

"Há um plano de investimentos, no conjunto dos centros de saúde do distrito de Viana do Castelo. O montante que está previsto até este momento é de sete milhões de euros, mas eu sei que os autarcas reclamam mais necessidades", adiantou Manuel Pizarro.

Radioterapia em estudo no âmbito de Plano Nacional

O ministro disse que a possibilidade de instalação de uma serviço de radioterapia no hospital de Viana do Castelo, está em estudo no âmbito de Plano Nacional de Radioterapia.

Um abaixo-assinado lançado pela Liga dos Amigos do Hospital e que conta mais de 25 mil assinaturas, reclama o serviço para que sejam evitadas deslocações dos doentes oncológicos para tratamento em Braga ou no Porto.

Manuel Pizarro disse que o caso "está a ser analisado do ponto de vista técnico pelas equipes que estão a fazer, aliás, um Plano Nacional de Radioterapia".

"O tema está a ser estudado exaustivamente. Não há nenhum constrangimento orçamental à instalação de uma radioterapia em Viana. Os doentes estão a fazer raditerapia que o SNS está a pagar noutro local. O tema não é financeiro. O tema é garantir que conseguimos fazer raditerapia aqui com a mesma qualidade", declarou, considerando que está em causa "a especialização" dos tratamentos de radioterapia. "Temos de avaliar bem, do ponto de vista estritamente técnico, se a casuística permite que os tratamentos sejam feitos com a mesma qualidade, como são feitos noutros locais, onde uma maior concentração de doentes, conduz a maior especialização dos profissionais", explicou, comentando: "Sou adepto da comodidade dos doentes. Se os tratamentos puderem ser feitos em proximidade, é melhor. Repito, não é um problema orçamental, o que tenho de garantir que a qualidade é igual para todos".