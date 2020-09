Restos mortais de D. Anacleto velados na Sé de Viana a partir de segunda-feira

A Diocese de Viana do Castelo anunciou, na tarde deste sábado, que "a despedida" a D. Anacleto Oliveira decorrerá durante dois dias naquela cidade, com a chegada à Sé dos restos mortais do bispo, que morreu na sexta-feira, prevista para segunda-feira ao fim da tarde.

Segundo o programa divulgado este sábado, após o acolhimento do corpo de D. Anacleto, decorrerá às 22.30 horas na Sé de Viana a Oração de Completas.

Na terça-feira, entre as 9 e as 14 horas, o templo estará aberto a "oração livre dos fiéis (cumprindo as normas da DGS)", e às 15 horas realizar-se-á uma Celebração Exequial. Os restos mortais seguirão para Leiria, terra natal do bispo de Viana, onde se prevê a chegada à Sé daquela cidade às 10 horas. À tarde decorrerá a Celebração Exequial, seguida do sepultamento no cemitério de Cortes.

A Diocese de Viana do Castelo reconhece "a legitimidade e justiça de uma despedida por parte de toda a família diocesana", e reitera o pedido a que "todas as manifestações de carinho decorram com a maior serenidade e responsabilidade, para assim dignificarmos o estímulo que, durante 10 anos, foi a presença de D. Anacleto Oliveira junto de nós".

O bispo de Viana faleceu na sexta-feira, aos 74 anos, num acidente de automóvel quando regressava de férias no Algarve.