Retomada circulação de comboios após acidente em Afife​​​​​​​

Já foi retomada a circulação de comboios na Linha do Minho, após o acidente que envolveu um veículo de mercadorias em Afife, Viana do Castelo.

Um camião despistou-se esta sexta-feira, cerca das 12.51 horas, e ficou suspenso sobre a linha do caminho-de-ferro, obrigando à interrupção da circulação por precaução.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, o veículo já foi retirado do local. A situação resultou eventualmente de uma manobra que "correu mal".

O condutor do veículo não sofreu ferimentos e saiu pelo próprio pé. No local estiveram seis operacionais com duas viaturas dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, e elementos da GNR e da REFER.