Retomadas as buscas por terceiro desaparecido no rio Lima

Foram retomadas, esta terça-feira de manhã, as operações de busca no rio Lima, em Viana do Castelo, por uma terceira pessoa desaparecida na segunda à tarde.

A vítima do naufrágio é uma mulher com cerca de 70 anos, que saiu para o rio de barco com o marido e a filha para recolher lenha, na zona do embarcadouro do Pinheiro, em Santa Marta de Portuzelo.

Ao fim da tarde, foi recuperado um primeiro corpo, o da filha do casal, com 45 anos, que deixa um filho de 11. E cerca das 22 horas, os operacionais encontraram no rio o cadáver do pai, de cerca de 70. A mãe continua desaparecida.

A família é residente em Santa Marta de Portuzelo. Terá atravessado o rio para ir buscar lenha à freguesia de Vila Franca, onde foram abatidas árvores, e acabou por naufragar, explicou António Cruz, comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana.

No local estão quatro embarcações e 30 operacionais da Policia Marítima, Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana, entre os quais cinco mergulhadores. As buscas aquáticas incidem nesta altura sobre a zona mais funda do rio.