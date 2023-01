Chama-se Rodrigo e nasceu às 00.02 horas deste domingo no hospital de Viana do Castelo.



Segundo fonte da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), o primeiro bebé do ano de 2023 nascido no bloco de partos do serviço de Obstetrícia do hospital distrital de Viana do Castelo veio ao mundo de cesariana e pesa 3,065 quilos.

O menino é o primeiro filho do casal. Tanto a mãe como a criança encontram-se bem.