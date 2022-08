Romaria d'Agonia bateu recorde de visitantes

Desde quarta-feira até domingo, passaram pela cidade 1,25 milhões de pessoas, segundo autarca Luís Nobre.

A edição de regresso da romaria d"Agonia em Viana do Castelo, após a pandemia, bateu todos os recordes registado até este ano em número de visitantes. Segundo o autarca Luís Nobre, até este domingo ao fim do dia tinham passado pela cidade cerca de 1,25 milhões de pessoas, das quais 170 mil assistiram ao cortejo histórico etnográfico, o último grande número do programa, que integrou perto de três mil figurantes e duas dezenas de carros alegóricos. Entre a assistência, destacou-se a presença do cantor Marco Paulo, que já tinha também participado na procissão ao mar. E foi aplaudido pelo público.

A festa encerrou este domingo à noite sem a habitual "Serenata", sessão de fogo de artificio na ponte Eiffel e no rio Lima, por causa da situação de alerta de risco de incêndio. "São números absolutamente impressionantes e fantásticos, que orgulham qualquer presidente de câmara e por isso é que a nossa romaria, é afirmada como a maior de Portugal", comentou o presidente da Câmara de Viana do Castelo, enaltecendo da comissão de festas (VianaFestas), por ter, após de dois anos de interrupção, "concretizado a romaria com toda a excelência e permitir que houvesse na cidade, nos dias das festas, mais de um milhão e 250 mil pessoas".

De vários países

Segundo Luís Nobre, no âmbito de um inquérito que está ainda a decorrer sobre a romaria d"Agonia junto do público, já é possível percecionar que "este fluxo numeroso de pessoas a Viana do Castelo tem várias origens". "Temos muitos portugueses e espanhóis, mas também da Bélgica, Islândia, Estados Unidos da América", sublinhou, adiantando que os cinco dias de festividades decorreram "sem incidentes". Este ano foi instalado um dispositivo de segurança e proteção civil no centro da cidade.

O cortejo que ontem desfilou pela cidade durante quase três horas, com cerca de centena e meia de quadros, assinalou os 250 anos da introdução da Feira Franca às celebrações religiosas em honra de Nossa Senhora d"Agonia (1722). Um momento que ditou o início da evolução da romaria para o modelo atual de afirmação da cultura popular de Viana do Castelo. O desfile focou também o caminho para Santiago de Compostela, celebrando a certificação do Caminho Português da Costa em 2022.