Romaria d"Agonia celebrada com conteúdos nas ruas de Viana do Castelo

A comissão de festas da Senhora d"Agonia vai disponibilizar nas ruas de Viana do Castelo conteúdos com os principais números da romaria, que este ano não se realiza devido à covid-19, para que "possam ser sentidos" pela população.

"Mais do que em qualquer outro momento em perto de três séculos de história, a festa deste ano é para ser sentida. Sentir as Festas d"Agonia vai ser a principal mensagem que queremos transmitir. Será vivida com o mesmo sentimento, devoção e dedicação, mas à distância", assegura o presidente da comissão de festas da Senhora d"Agonia, António Cruz.

A cidade não vai festejar nas ruas, pela primeira vez em 248 anos, os números emblemáticos da Romaria d"Agonia, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19. "Os QR Code (códigos de barras bidimensionais), com conteúdos multimédia e uma plataforma digital, vão ser colocados nos pontos principais da festa, permitindo visualizar no telemóvel os quadros emblemáticos que, habitualmente, se realizam nos locais onde forem instalados os códigos e que ficarão disponíveis numa página de Internet que será criada para o efeito", explica António Cruz

