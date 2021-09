Romaria d'Agonia de 2022 vai durar cinco dias

A Comissão de Festas da Romaria d"Agonia anunciou este domingo as datas da próxima edição, que se realizará de 17 a 21 de agosto em 2022. A festa contempla mais um dia do que é habitual para marcar o regresso, em princípio, ao formato tradicional, que há dois anos não acontece por causa da pandemia.

"A edição de 2022 vai ter cinco dias de festa, entre 17 e 21 de agosto.

Vamos já começar a trabalhar na Romaria de 2022, para fazer uma das melhores festas de sempre", anunciou a Comissão de Festas na sua página oficialde Facebook, acrescentando: "A próxima edição já está a ser programada e vai ser feita em cinco dias, para valer por três anos, se a situação da pandemia de covid-19 continuar a evoluir favoravelmente".

Este ano as festas de Viana do Castelo já decorreram com alguns momentos em formato presencial, mas ainda sem os principais números do programa, como cortejos e procissões, e também sem diversões no Campo d'Agonia.