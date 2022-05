Romaria d'Agonia regressa com traje verde no cartaz e programa de cinco dias

A Romaria de Nossa Senhora d'Agonia em Viana do Castelo, regressa em agosto, de 17 a 21, com programa reforçado com mais um dia de festa.

Após dois anos de formato praticamente virtual, por causa da pandemia, a festividade retoma os moldes habituais, com todos os seus números que arrastam multidões. O cartaz foi apresentado esta quinta-feira, com uma jovem, Maria João Lima, envergando um traje à vianesa verde das terras de Geraz. "É um sonho realizado", disse a mordoma da festa. Renan Morgado é o autor do cartaz, que foi escolhido entre 60 propostas apresentadas por criativos de todo os país, Brasil e França.

O programa da romaria arranca no dia 17, embora a 11 já se iniciem as festividades religiosas. O primeiro dia fica marcado por um encontro de cantares ao desafio e desgarradas à noite. Dia 18, o ponto alto será o Desfile da Mordomia, às 16 horas, que costuma juntar cerca de meio milhar de mulheres trajadas nas ruas da cidade.

Dia 19, da parte da tarde, haverá oração e procissão solene da Senhora d'Agonia e à noite regressa um dos momentos mais castiços da festa: a confecção dos tapetes de sal pelas gentes da Ribeira, para a padroeira passar na procissão do dia seguinte. A iniciativa costuma decorrer pela madrugada fora com uma multidão a assistir e a dançar e beber nos bares da zona ribeirinha.

Dia 20, terão lugar a Procissão ao Mar, à tarde, e à noite a Festa do Traje e a tradicional atuação de Augusto Canário e Amigos. A romaria termina no dia 21, tendo como pontos altos o Cortejo Histórico e Etnográfico a tarde e a tradicional Serenata à meia noite (fogo de artifício na ponte Eiffel e no rio Lima).