Romaria d'Agonia vai festejar-se durante nove dias em 2023

A Comissão de Festas da Romaria de Nossa Senhora d'Agonia, anunciou, esta quarta-feira, o regresso daquelas festividades, este ano durante de nove dias, de 14 a 22 de agosto. Justifica o formato alargado, com a decisão de espaçar e evitar sobreposição dos momentos mais emblemáticos do programa e com a cada vez maior afluência de público.

"A festa já se tornou tão grande que justifica mais dias, para podermos dedicar mais atenção aos quadros principais e evitar dias de concentração de vários eventos e até de sobreposição", afirma António Cruz, presidente da Comissão de Festas da Romaria da Senhora d"Agonia, adiantando que "espaçando esses quadros será possível dar-lhes mais visibilidade e ao mesmo tempo permitir a quem nos visita poder também usufruir de Viana do Castelo".

Assim, a Romaria d"Agonia vai realizar-se, pela primeira vez, em 2023 ao longo de nove dias, embora o primeira sinal de festa aconteça a 5 de agosto, sábado, com a abertura da tradicional Feira de Artesanato da Romaria d"Agonia. As festividades religiosas iniciam-se no dia 11. Antes, a festa limitava-se a quatro dias e, em 2022, foi alargada para cinco.

PUB

O programa oficial começa a 14 de agosto, com música na Praça da Liberdade. Nos dias 15 e 16, destacam-se, respetivamente, o Festival Folclórico, na Praça da Liberdade, e a Festa do Traje, no Centro Cultural de Viana do Castelo. A primeira alvorada festiva está prevista para dia 17 de agosto, e nesse mesmo dia, realiza-se o tradicional Desfile da Mordomia com saída paras ruas de Viana do Castelo, prevista as 16 horas. No dia 18 realiza-se a tradicional Procissão Solene com saída do Santuário de Nossa Senhora d"Agonia, e a 19 o Cortejo Histórico-Etnográfico e à noite o espetáculo com tocadores de concertina e cantadores ao desafio de "Augusto Canário e Amigos". Nessa noite a população da Ribeira sairá à rua para confeção dos "Tapetes Floridos". Dia 20 de agosto, dia dedicado à padroeira, realiza-se a Procissão ao Mar, e no regresso a terra os andores percorrem os tapetes na zona ribeirinha. A festa termina com a tradicional "Serenata" no rio Lima.

"A festa já antes se vivia, nos dias anteriores e prolongava-se para além do calendário oficial. Ao alargamos os dias,

estamos criar mais condições de segurança e de comodidade, que são também ajustadas à grandeza que a

Romaria alcançou em cerca de 250 anos de história", justifica António Cruz.

A devoção à Nossa Senhora d'Agonia começou em 1751, com a entrada da imagem na Capela do Bom Jesus.

Em 1783, a Sagrada Congregação dos Ritos concedeu faculdade e licença para todos os anos se celebrar nesta capela, no dia 20 de agosto, uma Missa Solene, data que a cidade de Viana elegeu como Feriado Municipal e que se

comemora desde então.